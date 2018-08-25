Malmö FF - IK Sirius FK karşılaşma önü

İsveç Allsvenskan maçında Malmö FF ile IK Sirius FK, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Malmö FF 31 puanla 5. sırada, IK Sirius FK 17 puanla 12. sırada bulunuyor. Malmö FF son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. IK Sirius FK son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 541 kodlu maçı oynayanlar; Malmö FF galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.75, IK Sirius FK galibiyet oranı 6.50. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Malmö FF son haftadaki Hacken müsabasında 1-2 yenildi.

IK Sirius FK ise Vasby United maçında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Malmö FF, 15 gol attı ve 7 gol yedi.

IK Sirius FK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. IK Sirius FK, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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