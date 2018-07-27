Malmö FF - Norrköping maçı rakamları

İsveç Allsvenskan maçında Malmö FF ile Norrköping, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Malmö FF 22 puanla 6. sırada, Norrköping 30 puanla 3. sırada bulunuyor. Malmö FF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Norrköping, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 352. İddaa'da Malmö FF kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Norrköping kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Malmö FF son hafta oynanan Hacken maçında 1-2 yenildi.

Norrköping, Elfsborg karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Malmö FF, 10 gol attı ve 6 gol yedi.

Norrköping, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Norrköping 10 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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