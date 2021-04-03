Maltepe Belediyesi, Başkan Ali Kılıç'ın alkollü araç kullanırken kaza yaptığı iddialarının gerçek dışı ve maksatlı olduğunu bildirdi. ​​​​​Maltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır." ifadesi kullanıldı.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ KİMDİR, HANGİ PARTİDEN?

Maltepe Belediyesi’ni CHP’li Ali Kılıç yönetmektedir. 2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ali Kılıç seçimleri kazandı ve o tarihten bu yana Maltepe Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden Ali Kılıç'ı aday olarak gösterdi.

1964 yılında Tunceli Pülümür’de doğdu. 1980’de yurtdışına çıktı. Almanya’da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan gazeteciliğe başladı.

Milliyet Gazetesi Münih Temsilciği yaptı. Romanya, Afganistan ve Yugoslavya’daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevini üstlendi. Daha sonra da Türk–Alman Dostluk Federasyonu Kurucu Genel Başkanı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.

2014 Yerel Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı olarak seçilen Kılıç son seçimlerde yeniden aday gösterildi ve kazandı.