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Mamak'taki üçüz keçilere isim aranıyor

Mamak Millet Bahçesi'ndeki Üreğil Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Gece isimli keçinin doğurduğu üçüz yavrulara veteriner hekimler isim arıyorlar

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AA
  • Mamak'taki üçüz keçilere isim aranıyor

    Mamak Belediyesince ilçeye kazandırılan farklı türden 53 hayvanın yaşatıldığı mini hayvanat bahçesinde 18 farklı türden kanatlı hayvan ve Ankara ile cüce cinslerinden olmak üzere iki cins keçi barındırılıyor.

     
  • Mamak'taki üçüz keçilere isim aranıyor

    AA'nın haberine göre Ankaralıların büyük ilgisini çeken at, keçi, tavus kuşu, sülün gibi farklı türlerin yer aldığı hayvanat bahçesi sayesinde, çocukların çevreye ve canlılara karşı duyarlılık kazanması amaçlanıyor.
  • Mamak'taki üçüz keçilere isim aranıyor

    Hayvanat bahçesinde bulunan ve daha önce ikiz doğuran cüce cinsi keçi Gece, 12 Ocak'ta ikisi dişi, birisi erkek olmak üzere üç yavru doğurdu.
  • Mamak'taki üçüz keçilere isim aranıyor

    Burada görev yapan Veteriner Hekim Kevser Güney, Gece'nin kendilerine sürpriz yaparak doğurduğu yavru keçilere isim aradıklarını kaydederek, bu konuda Ankaralılardan destek beklediklerini ifade etti.
  • Mamak'taki üçüz keçilere isim aranıyor

    Anne keçi Gece ve üçüzlerinin sağlık durumlarının çok iyi olduğunu belirten Güney, tüm vatandaşları oğlakları yakından görebilmeleri için hayvanat bahçesine davet etti.
  • Mamak'taki üçüz keçilere isim aranıyor

    Veteriner Hekim Kübra Yorulmaz ise cüce cinsi keçilerin normal keçilerin minyatürü olduklarını belirterek, şunları aktardı:
  • Mamak'taki üçüz keçilere isim aranıyor

    "Genellikle verimlilikte ve boyutlarında farklılıklar gösterebiliyor, ortalama 20-25 kilo ağırlıkta oluyorlar. Genellikle küçük çiftlikler ve bahçelerde yetiştiriliyor. Yavru sayısı arttıkça anomali gelişme oranı da arttığı için anne, çoğu yavruya bakamıyor. 
  • Mamak'taki üçüz keçilere isim aranıyor

    Biz normalde bunu istemiyoruz ama bizim üçüzlerimiz hem anomalisiz hem de çok sağlıklı bir şekilde doğdular. Anne keçi Gece, üçüne birden çok güzel bakıyor, üçü de annelerini emiyor. Şu anda isimlerini arıyoruz."

     
  • Mamak'taki üçüz keçilere isim aranıyor
  • Mamak'taki üçüz keçilere isim aranıyor
  • Mamak'taki üçüz keçilere isim aranıyor
  • Mamak'taki üçüz keçilere isim aranıyor
  • Mamak'taki üçüz keçilere isim aranıyor
  • Mamak'taki üçüz keçilere isim aranıyor

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