New York belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday Mamdani resmen kazandı

ABD'de resmi sonuçlara göre, New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı.

Demokrat Parti içinde yapılan ön seçimlerin nihai sonuçlarına göre, Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi, eski New York Valisi Andrew Cuomo’yu 12 puan farkla geride bıraktı.

Ön seçim zaferinin ardından açıklama yapan Mamdani, seçmenlerden gelen destek nedeniyle müteşekkir olduğunu ifade ederek, asıl seçimlere odaklanmaya başladığını belirtti.

"545 BİNDEN FAZLA NEW YORKLUNUN DESTEĞİYLE KAZANDIM"

Mamdani, "Geçtiğimiz salı günü, Demokratlar açık bir şekilde konuştu. Uygun fiyatlı bir şehir, geleceğin siyaseti ve otoriterliğe karşı cesurca mücadele eden bir lider için yetki verdiler." diyerek 545 binden fazla New Yorklunun desteğiyle kazandığını kaydetti.

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SEÇİMİ KAZANMASI HALİNDE NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI OLACAK

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

TRUMP: ONU TUTUKLAMAK ZORUNDA KALIRIZ

ABD Başkanı Donald Trump, Mamdani'nin ön seçimleri kazanmasının ardından bir gazetecinin Mamdani'nin Göçmenlik ve Sınır Muhafaza (ICE) görevlileri ile çalışmaması durumunda ne yapacağı sorusuna "Onu tutuklamak zorunda kalırız. Bu ülkede bir komüniste ihtiyacımız yok ama olursa da ulus adına onu çok dikkatli şekilde izlerim." diye cevap verdi.