New York belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday Mamdani resmen kazandı | Dış Haberler

New York belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday Mamdani resmen kazandı | Dış Haberler

New York belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday Mamdani resmen kazandı Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday Zohran Mamdani resmen kazandı. 33 yaşındaki Mamdani, Kasım ayında gerçekleşecek seçimleri kazanırsa New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak

Habertürk / AA Giriş: 02.07.2025 - 07:46 Güncelleme: 02.07.2025 - 07:46 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL