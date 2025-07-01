İsrail'den Yemen'e saldırı sinyali

Husiler, akşam saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenlerken, füze İsrail savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Füze saldırısı alarmı ile İsrail'de sirenler çaldı. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee saldırı sonrası X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Huckabee "İsrail'e füze gelmesi olayını hallettiğimizi düşünüyorduk ki Husiler üzerimize bir tane füze ateşledi. Neyse ki İsrail'in inanılmaz savunma sistemi sayesinde sığınaklara gidip her şeyin bitmesini bekliyoruz. Belki de B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekiyor." dedi.

B-2 bombardıman uçaklarının daha önce Yemen'de kullanıldığı biliniyor.

We thought we were done with missiles coming to Israel, but Houthis just lit one up over us in Israel. Fortunately, Israel's incredible interception system means we go to the shelter & wait until all clear. Maybe those B2 bombers need to visit Yemen! — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) July 1, 2025

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Husilerin saldırısının ardından açıklamada bulundu.

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Katz, Yemen ile İran'ın aynı olduğunu ifade ederken, İran'ın ardından Yemen'e de saldırı düzenleyeceklerini belirtti.

HUSİLERİN SALDIRISI

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füze nedeniyle sirenlerin protokol gereği devreye girdiği belirtildi.

Husilerin ateşlediği füzenin İsrail hava kuvvetleri tarafından önlendiği ileri sürüldü.