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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Memur Muharip sınıfı generallare orgeneral yolu açılacak - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Muharip sınıfı generallare orgeneral yolu açılacak

        15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı çok sayıda kurmay subayın ihraç edilmesi sonrası ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle korgeneral ve koramiralliğe terfi şartlarında önemli değişiklikler yapılacak. Mevcut tümgeneral-tümamiral ve tuğgeneral-tuğamirallerin terfilerinde kurmaylık şartı aranmayacak. Böylece insansız hava aracı (İHA), piyade, istihbarat, uçak bakım, istihkam gibi muharip sınıf general ve amiraller üst komuta kademesinde görev alabilecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 02.07.2025 - 07:18 Güncelleme: 02.07.2025 - 07:18
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        General terfisine FETÖ ayarı
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        Ağustos ayında yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesinde korgeneral-koramiralliğe terfi şartları değiştirilecek. Mevcut kanuna göre, korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için harp akademileri öğrenimini başarı ile bitirmiş bulunmak ve aynı zamanda Kara Kuvvetlerinde muharip sınıfı general, Deniz Kuvvetlerinde güverte veya deniz sınıfı amiral ve Hava Kuvvetlerinde pilot sınıfı general olma şartı aranıyor. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan Çalışma Bakanlığı ile ilgili torba kanun teklifi ise korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için harp akademileri öğrenimi yerine “kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarı ile bitirmiş olma” şartı getiriyor.

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        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Teklifin gerekçesinde, teknolojik gelişmeler kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kara Kuvvetlerindeki uygulamaya benzerlik sağlanması suretiyle Deniz ve Hava Kuvvetlerinde tüm muharip sınıf general ve amirallerin korgeneral-koramiral rütbelerine terfi etmelerine ve bu suretle Deniz ve Hava Kuvvetlerinde İHA, piyade, istihbarat, uçak bakım, istihkam, muhabere ve hava savunma gibi muharip sınıf general ve amirallerin üst komuta kademesinde görev alabilmelerine imkan sağlanacağı belirtildi.

        Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl 36 generalin görev süresi YAŞ kararıyla uzatılabiliyor. Teklif ile bu sayı 60’a çıkartılacak. Zaruri hallerde hizmet süresi uzatılabilecek general ve amiral sayısı da 47’den 75’e çıkartılacak.

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        GÖREVDEKİ GENERALLERDE KURMAYLIK ŞARTI ARANMAYACAK

        Teklifte yer alan geçici madde ile de kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte tümgeneral, tümamiral, tuğgeneral ve tuğamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıf personelin korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmeleri için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış bulunma şartı aranmayacağı öngörüldü. Harp akademileri eğitimini başarıyla tamamlayan personel, kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak.

        Teklifin gerekçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinden önemli sayıda subayın ihraç edildiğine dikkat çekildi. Harp akademileri eğitimi alan kurmay subaylarda ihraç sayıları çok daha yüksek olduğundan kurmaylık eğitimi alan general sayısının az olduğu vurgulandı. Yapılan ihraç işlemleri ve darbe girişiminden sonra geçen süre dikkate alındığında halen general rütbesinde bulunan personel sayısında azalma olduğu kaydedilen gerekçede, şöyle devam edildi:

        “Bununla birlikte son dönemde sınır ötesinde kahramanca mücadele eden mevcut generallerimizin çoğunun kurmaylık eğitimi bulunmadığından bu üstün hizmetlerine rağmen korgeneralliğe yükselememektedirler. Ayrıca 15 Temmuz öncesi FETÖ mensupları tarafından terör örgütüne irtibatı veya iltisakı olmayan subayların harp akademilerine alınmalarının engellenmesine çalışıldığı da bilinmektedir. Bu nedenlerle tuğgeneral, tuğamiral, tümgeneral ve tümamiral rütbelerinde bulunan halihazırdaki muharip sınıfı personelin korgeneral-koramiral ve sonrasında orgeneral-oramiralliğe yükselebilmeleri için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış bulunmak şartının aranmaması hüküm altına alınmaktadır.”

        KUVVET KOMUTANLARI 72 YAŞINA KADAR ÇALIŞABİLECEK

        Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67 olarak değiştirilecek. Kuvvet komutanları ile orgeneral ve oramirallerin yaş haddi Cumhurbaşkanı kararıyla birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar uzatılabilecek. Teklifin gerekçesinde, bu düzenlemeyle deneyimli orgeneral-oramiral rütbesindeki komuta kademesinin yaş haddinin Genelkurmay Başkanının yaş haddiyle uyumlu hale getirilmesiyle komuta kademesinin daha uzun süre birlikte çalışabilmesine imkân sağlandığı kaydedildi.

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        #FETÖ
        #terfi
        #yaş haddi
        #General
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