Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, hücum ve savunmaya takviye yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'de forma giyen Marco Asensio ve Milan Skriniar transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'de forma giyen Marco Asensio'yu gündemine aldı.
Estadio Deportivo'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Asensio transferi için PSG ile temas halinde.
Sarı lacivertlilerin ilk planı, oyuncunun 14 milyon Euro olan maaşının bir kısmının karşılanması.
Ücrette indirime gidilirse, bonservisiyle birlikte satın alma seçeneği de değerlendirilecek.
Ücrette indirime gidilirse, bonservisiyle birlikte satın alma seçeneği de değerlendirilecek.
Öte yandan Fenerbahçe, ara transfer döneminde Fransa'nın Paris Saint Germain takımından kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor.