Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
Fenerbahçe Kulübü, 2025-2026 sezonunda futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere 3 branşta giyeceği formaları düzenlediği lansmanla tanıttı.
İşte Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonunda 3 branşta giyeceği formalar...
Çubuklu forma
Deplasman forması
Alternatif forma
Fred
Fred - İrfan Can Kahveci - Oğuz Aydın
İrfan Can Kahveci - Oğuz Aydın
İrfan Can Kahveci - Oğuz Aydın
Çubuklu forma
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı