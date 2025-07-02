İki bölgede sağanak! Batıda ve güneyde sıcağa dikkat!
Bugün, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık; kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerin 2-4 derece üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATIDA VE GÜNEYDE SICAK ETKİLİYOR
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR ORTA KUVVETTE OLACAK
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık
BURSA: 30, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 30, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 33, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 27, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık
ADANA: 35, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 37, Az bulutlu ve açık
HATAY: 31, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 32, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 24, Parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 24, Parçalı bulutlu
SİNOP: 28, Parçalı bulutlu
AMASYA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 35, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık