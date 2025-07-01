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        Haberler Gündem Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı

        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı

        İzmir'de yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 157 kişiye hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Barış Karcı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın da var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 07:24 Güncelleme: 01.07.2025 - 07:54
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        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Operasyon kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019-2024 yılları arasında görev yapmıştı.

        Operasyon kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

        CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu

        Gözaltı kararı verilen isimler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Barış Karcı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen de var.

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