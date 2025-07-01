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        MİT Başkanı Kalın Irak'ta

        MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil'de Mesut ve Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. IKYY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani de görüşmede yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 21:01 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:41
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        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Erbil’de KDP Lideri Mesut Barzani, IKYY Başkanı Neçirvan Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, IKYY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, IKYY İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKYY Güvenlik Konseyi Yetkilileri ile bir araya geldi.

        Yapılan ikili görüşmelerde; İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum, bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacaklar adımlar ele alındı.

        Görüşmelerde masadaki en önemli konulardan birisi de ‘Terörsüz Türkiye’ süreciydi. Bu kapsamda bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görüşüldü.

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        Bununla birlikte yapılan görüşmelerde Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı, Türkiye olarak, Irak Türkmenlerinin yanında olunduğu iletildi.

        Ayrıca, önümüzdeki dönem Merkezi Irak Yönetimi ve IKYY makamları ile temasların artırılarak devam edeceğinin de altı çizildi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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