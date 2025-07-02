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        Haberler Dünya ABD basını: Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu | Dış Haberler

        ABD basını: Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu

        ABD basını, Pentagon'un Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan bazı hava savunma füzelerinin sevkiyatını durdurduğunu bildirdi. ABD'nin silah depolarında yaşanan düşüşle ilgili oluşan endişeler karara gerekçe gösterildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.07.2025 - 01:02 Güncelleme: 02.07.2025 - 01:06
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        "Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu"
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        Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, ABD basını önemli bir gelişmeye gündeme getirdi.

        Politico'nun haberine göre, Pentagon, Ukrayna'ya sözü verilen bazı hava savunma füzelerinin sevkiyatını durdurma kararı aldı.

        Sevkiyatı durdurulan mühimmatın içinde hassas füzeler de bulunuyor.

        Karara gerekçe olarak ABD'nin silah depolarında yaşanan düşüş gösterilirken, durum Kongre üyelerinin bir kısmında endişe yarattı. Söz konusu Kongre üyeleri, Ukrayna'nın mühimmat eksikliğinden ötürü hava savunmasında sorun yaşayacağını düşünüyor.

        Politico'nun haberine göre; Ukrayna'ya verilen desteğin bir diğer ayağını ise kurulan ekonomik yardım programı oluşturuyor. Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi olarak adlandırılan finans programıyla, Ukrayna ABD savunma şirketlerinden silah satın alabiliyor.

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        Bu programa Joe Biden döneminde aktarılan paranın, Ukrayna'ya birkaç ay daha yeteceği bildirildi.

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemleri gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruya "Gönderebilirim." yanıtını vermişti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sıklıkla Rusya hava saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini artırmaları gerektiğine değiniyor ve müttefiklerden destek talebinde bulunuyor.

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        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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