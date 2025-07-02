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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 15 TL'den 7 bin 438 TL'ye çıkacak - İş-Yaşam Haberleri

        Eski tip ehliyetlerde son gün 31 Temmuz! Yenileme ücreti 15 TL'den 7 bin 438 TL'ye çıkacak

        Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 549 bin 583 kişi bir ay içinde ehliyetlerini yenilemezlerse, belgeleri geçersiz sayılacak. Ehliyetler 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilirken, bu tarihten sonra B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 07:41 Güncelleme: 02.07.2025 - 07:41
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        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
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        AA muhabirinin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı.

        Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 sürücünün 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

        1 AĞUSTOS'TA 15 TL'DEN 7438 TL'YE ÇIKACAK

        Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

        Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

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        YENİ EHLİYETLER ADRESE TESLİM ALINIYOR

        Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

        Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

        Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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