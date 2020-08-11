DHA

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında, merkez Bağlar ilçesinin Bağlacılar Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın teras katında çıktı.

DHA'nın haberine göre, terasta mangal yapanların söndürmediği ateş yangına neden olurken, patlamalar da yaşandı. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangında, bazı vatandaşlar otomobilleri zarar görmesin diye siteden hızla çıkarken, bazıları da panik yaşadı.

Site sakinlerinin yaşadığı korku ve panik anları güvenlik kamerasına yansırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.