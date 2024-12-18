Mangal yakarken 10 metreden düştüler!

Bayrampaşa'da tel çitin kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yüksekten düşen Uğur Bolat ve Halil Doğan hayatını kaybetti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay dün saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Uğur Bolat (35) ve Halil Doğan (35) kaldırımda oturarak sohbet etmeye başladı.

Uğur Bolat

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ

İki arkadaşın yaslandığı tel çit kırıldı. 2 kişi yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 3 çocuk babası Halil Doğan'ı hastaneye kaldırdı. Uğur Bolat’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan ve Bolat’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan incelemelerin ardından ailelerine teslim edildi.