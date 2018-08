Manisa'nın Yunusemre ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle kalbine yapay kalp destek cihazı takılan 10 yaşındaki Cemre Yılmaz, nakil yapılıncaya kadar kalbine enerji ileten mekanizmayı çantasında taşıyacak.



AA'nın haberine göre; Yunus ve Ümmü Yılmaz çiftin çiftinin 2 çocuğundan biri olan Cemre, mide ağrısı, kusma ve bulantı şikayetiyle gittiği hastanelerde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Acil müdahale gerektiren bir aşamada olduğu için İzmir Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedilen Cemre'ye, geçen ay başarılı bir ameliyatla yapay kalp destek cihazı takıldı.



Hastanedeki tedavisinin ardından 1 Temmuz'da taburcu edilen Cemre, yapay kalbine enerji ileten mekanizmayı boynuna astığı çantasını yanından bir an olsun ayırmadan evinde yaşamaya başladı. Hareket alanı kısıtlı, istediğini yiyip içemeyen ve artık okula gidemeyecek olan Cemre, bağışla gelebilecek gerçek bir kalbin umuduyla hayata tutunmaya çalışıyor.

KALP BAĞIŞINDA BULUNUN, BİR CAN KURTARIN

Fabrika işçisi olan baba Yunus Yılmaz yaptığı açıklamada, kızının mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle götürdükleri Manisa'daki çeşitli hastanelerde kalp yetmezliği tanısı konulduğunu söyledi.



Cemre'ye hemen müdahale edilmesi gerektiği için EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek burada ameliyat edildiğini belirten Yılmaz, çocuğunun yaklaşık 1 ay hastanede kaldığını anlattı.



Kalp destek cihazı takıldığı için Cemre'nin çok rahat hareket edemediğini, kısıtlı yaşamak zorunda olduğunu aktaran Yılmaz, çocuğuna gerçek kalp takılmasını umut ettiklerini ifade etti.



Yılmaz, kalp bağışı yapacak durumda olan vatandaşlara seslenerek şöyle konuştu: "Buradan Türkiye'ye sesleniyorum, Bir can kurtarmak güzel bir şey. Kalp yardımı bekliyoruz, duyarlılık bekliyoruz. Kızımın tedavisini kendi imkanlarımla yapamazdım. Bunun için bize bu imkanı sağlayan ülkemizin Başkanına çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanları tanımasalardı şu an belki kızım yanımda olmazdı. Takılan kalple yaşamaya tekrar tutundu."



Anne Ümmü Yılmaz ise ameliyatı yapan doktorların Cemre'nin kalbinin çürümüş olduğunu, ayakta kalmayı başarmasına şaşırdıklarını, her gördüklerinde ona "mucize kız" dediklerini söyledi.

Anne Yılmaz, "Bu kalple bugüne kadar nasıl yaşamış diye şaşırıyorlar. Şimdi yapay kalp sayesinde ayakta. Ama çok ağır yükleri var. Her istediğini yiyemiyor, içemiyor. Gezmeye bensiz dışarı çıkamıyor. Okula gidemeyecek. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum, nakil bekliyoruz. Bu cihazın maliyetinin yüksek olduğunu öğrendik. Kendi imkanlarımızla bu cihazı alamazdık ve şu an kızım hayatta olamazdı. Çocuğumuzun tedavi ücretlerin hepsi devlet tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" diye konuştu.



İlkokul 5. sınıfına devam eden 10 yaşındaki Cemre ise, gerçek bir kalbe sahip olmak istediğini belirterek, "Kalbimin sol tarafının tamamen çürük olduğunu ve ölebileceğimi söylediler. Ama ben hiç umudumu kaybetmedim. Ameliyattan çıktığımda durumumun kötü olduğunu söylediler, ama kendimi toparlamak için elimden geleni yaptım. Annemle babama destek olmak için bunu yapmam gerekiyordu. Annem ile babam, doktorlarım, hemşire ablalarım okul arkadaşlarım ve öğretmenlerim hepsi bana çok destek oldular. Onlara çok teşekkür ederim. 15 gün yoğun bakımda kaldım. Kalbimin artık daha iyi olduğunu söylediler. Kendimi toparlamak için elimden geleni yapıyorum" dedi.



Hastanede yapay kalp takılamayan arkadaşlarının olduğuna değinen Cemre, "Onlar için de bir şeylerin yapılmasını istiyorum. İnsanların duyarlı olmasını istiyorum. Onlara benden önce kalp çıksın istiyorum" ifadesini kullandı.



Cemre, göğsüne nakledilen ve yapay kalp destek cihazına enerji taşıyan batarya ve mekanizmasının içinde olduğu çantayı sürekli yanında taşımak zorunda olduğunu, yanından hiç ayırmadığını bu nedenle fazla hareket edemediğini söyledi.



"SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran, ameliyatı Prof. Dr. Tahir Yağdı, Prof. Dr. Çağatay Engin, Op. Dr. Pelin Öztürk ile beraber yaptıklarını kaydetti.



Cemre'yi hayata bağlayan yapay kalp ameliyatının 4 saat sürdüğünü belirten Özbaran, "Sağlık durumu gayet iyi, kontrolleri devam ediyor. Kendisi için uygun kalp bulununcaya kadar hayatını yapay kalp cihazıyla sürdürecek" diye konuştu.