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Manisa'da 4 ayaklı civciv doğdu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı. Mahalle sakinlerinin ilgi gösterdiği 4 ayaklı civciv 2 gün sonra öldü

Manisa'da 4 ayaklı civciv doğdu
AA

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv, 2 gün sonra öldü.

AA'nın haberine göre Kırsal Büyükbelen Mahallesi'ndeki evinde tavuk besleyen Hacer Han'ın kuluçkaya koyduğu 5 yumurtadan 22 gün sonra civcivler çıktı.

Civcivlerden birinin yürümekte ve beslenmekte zorlandığını fark eden Han, yavruyu kontrol ettiğinde 4 ayaklı olduğunu fark etti.

Durumu yakınlarıyla paylaşan Hacer Han'ın evinde 4 ayaklı civciv olduğunu gören mahalle sakinleri, eve gelerek yavruyu görmek istedi.

Hacer Han, yaptığı açıklamada, "Allah'ın yarattığı bir canlı işte, çok şaşırdık. Doğal bir tavuktu, herhangi bir kimyasal yem yemedi, köy yumurtasıydı. Duyunca görmeye gelen çok kişi oldu, meraktan herkes gelip baktı, fotoğraflarını çektiler. Beslensin diye çok uğraştım. Yürüyemediği için diğer civcivler üzerine basıyordu. Yaşatamadık, bu sabah telef oldu" dedi.

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