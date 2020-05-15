Manisa'da bazı cadde ve bulvarlara maskesiz girilmesi yasaklandı

AA

Valilikten yapılan açıklamada, Seyfettin Bey, 8 Eylül, İzmir, Kumludere, Cumhuriyet, Dr. Sadık Ahmet caddeleri ile Mustafa Kemal Paşa, İbrahim Gökçen ve Atatürk bulvarlarına maskesiz girilemeyeceği belirtildi.

Kararın ardından polis ekipleri, caddelerde denetim yaptı.

- Soma

Soma Kaymakamlığından yapılan açıklamada da Atatürk Caddesi'nin Beşyol mevkisine, Adalet Caddesi'nin 13 Eylül İlkokuluna kadar olan kısmında ve Fatih Caddesi, Hürriyet Bulvarı ile İdman Sokak'ta maskesiz girişlere izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararın, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği 19 Mayıs Salı günü gece yarısından itibaren uygulanacağı kaydedildi.

Öte yandan, Alaşehir ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 26 gündür uygulanan karantinanın bu gece yarısı sona ereceği öğrenildi.

,Ahmet Bayram,Mustafa Murat Kaygusuzer