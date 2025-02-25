Manisa'da "Ben Buradayım" bilekliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer hastaları için geliştirdiği "Ben Buradayım" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında, Alzheimer hastalarının yakınlarına, kaybolma riskine karşı takip cihazlı bileklikler dağıtılmaya başlandı. Bileklikler sayesinde aileler, yakınlarının konumunu anlık olarak telefonları üzerinden takip edebilecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alzheimer hastalığının hem hastalar hem de aileleri için zorlu bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Hastalarımızın güvenliğini sağlamak ve ailelerinin endişelerini en aza indirmek amacıyla bu projeyi başlattık. Dağıttığımız bu bileklikler sayesinde, aileler sevdiklerinin konumunu anlık olarak takip edebilecek ve olası kaybolma durumlarının önüne geçilecek. Teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve onları güvende hissettirmek en büyük önceliğimiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman halkımızın yanında olmaya ve onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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Türkiye Alzheimer Derneği Manisa Şubesi Başkanı ve Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Mavioğlu, Alzheimer hastalığının zihinsel fonksiyon bozuklukları ile ilerleyen bir hastalık olduğunu belirtti.

Mavioğlu, hastalığın, özellikle ileri yaş gruplarında görüldüğünü ve hastaların kaybolma riski taşıdığını vurgulayarak, "Bu proje, Alzheimer hastalarının kaybolmalarını önlemek için çok önemli bir adım. Manisa halkı için çok değerli bir hizmet" diye konuştu.

Bilekliğin teslim edildiği ve uygulamayı kullanmaya başlayan Safiye Çayhan, dedesi Ali Kaçar'ın Alzheimer hastalığıyla 4 yıldır mücadele ettiklerini belirterek, "Son 6-7 aydır unutkanlıkları arttı ve çok tedirgin oluyorduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in bu projeyi hayata geçirdiğini öğrenince, uygulamayı kullanmak istedik. Şimdi, en azından nerede olduğunu anlık olarak görebileceğiz. Bu bizim için çok faydalı ve rahatlatıcı bir çözüm oldu" dedi.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner de projenin sağlık ve güvenlik odaklı olduğunu, Alzheimer hastalarının güvenliğini artırmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek amacıyla sunulacak hizmetin büyük bir önem taşıdığını ifade etti. "Ben Buradayım projesiyle takip cihazlı bilekliklerin hastalarımıza ve ailelerine büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz" diyen Hüner, projeye katkı veren herkese teşekkür etti.