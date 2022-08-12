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Manisa'da elindeki silah ve uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheli yakalandı

Manisa'da elinde uyuşturucu ve silah olan bir şüpheli, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçarken elindeki silahı ve uyuşturucu attığı öğrenilen şüpheli, 4 araca da zarar verdi

Manisa'da elindeki silah ve uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheli yakalandı
Silahı ve uyuşturucuyu attı, yakalanmaktan kurtulamadı
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AA

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde polisi görünce silah ve uyuşturucuyu yere atıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

Polisin "dur" ihtarına uymayan N.Ç. (49), elindeki ruhsatsız tabancayı ve 500 gram esrarı atıp otomobille kaçmaya başladı.

AA'nın haberine göre; kaçarken 4 araca zarar veren şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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