Manisa'daki kaza, saat 17.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. (45) yönetimindeki servis minibüsü, annesinin elinden yola fırlayan Sümeyra Elşeher'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Elşeher, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şoför Murat A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.