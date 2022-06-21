Kazı çalışmasında göçük: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı 0:00 / 0:00

AA

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde gölete, su iletmek amacıyla oluşturulan kanalda kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi. 3 işçi, göçük sonucu toprak altında kaldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada Mehmet Gezici, (33) yaralı olarak göçük altından çıkarılırken, göçük altındaki işçilerden İdris Akova'nın (62) ise cansız bedenine ulaşıldı.

Toprak altında kalan diğer işçiyi kurtarmak için devam eden çalışmalardan ise kötü haber geldi. AA'nın haberine göre; ekipler, göçük altında kalan Celal Geyik'in (55) de cansız bedenine ulaştı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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