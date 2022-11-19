Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Erzurumspor Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

33. dakikada Eren’in sağ kanattan ortaladığı topa altı pas içerisinde Rosheuvel’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.

45+2. dakikada Eren’in pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Shala’nın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarıya çıktı.

52. dakikada Manisa FK’nın atağında Prib’in pasıyla ceza yayının hemen önünde topla buluşan Nizamettin’in gelişine sert vuruşunda kaleci Göktuğ, son anda dokunarak gole izin vermedi.

63. dakikada Erzurumspor FK’nın kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası içerisinde Stark ile Mustafa Yumlu arasında çıkan tartışmada Stark, rakibine yaptığı centilmenlik dışı hareket sonrası kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

86. dakikada Nizamettin’in havadan ara pasında savunmanın arkasına sarkarak ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak direğin hemen üstünden dışarıya çıktı.

90+2.dakikada Gakpa’nın sol kanat son çizgiden ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Adem’in gelişine vuruşunda, top az farkla direğin üzerinden dışarıya gitti.