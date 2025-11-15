Habertürk
        Manisa haberleri: Ekip aracı TIR'a çarptı! 1 polis şehit | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Ekip aracı TIR'a çarptı! 1 polis şehit!

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Hatice Önal ile Ali Barut'un bulunduğu trafik aracı, TIR'a çarptı. Kazada polis memuru Barut şehit olurken, polis memuru Önal ise yaralandı. Tedaviye alınan Önal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 10:32 Güncelleme: 15.11.2025 - 11:15
        Ekip aracı TIR'a çarptı! 1 polis şehit!
        Manisa'da yürek yakan kaza, Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Süleyman Demirel Bulvarı’nda, bir trafik polisi aracı, park halindeki TIR'a çarptı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BİR POLİS ŞEHİT, DİĞERİNİN DURUMU CİDDİ

        Sağlık görevlileri polis memuru Ali Barut'un şehit olduğunu belirledi, yaralı polis memuru Hatice Önal hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Önal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        #Manisa
        #Son dakika haberler
