Akhisarspor düşme barajına girdi

AKHİSAR (Manisa), (DHA) - Süper Lig'den 3 yıl içinde TFF 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor, hızla amatör kümeye gidiyor.
2019'da Süper Lig, 2021'de 1'inci Lig, 2022'de de 2'nci Lig'e mendil sallayan Akhisar, üst üste üçüncü kez düşme korkusu yaşıyor. Sezona idari krizler ve transfer yasağıyla başlayıp ilk haftalarda galip gelemese de kaybetmeyen yeşil-siyahlılarda futbolcular ve yönetim arasında yaşanan son krizlerin ardından sorunlar giderek tırmandı. Son 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini dün evinde Kepez Belediyespor'a 1-0 yenilerek alan, bu periyotta hanesine yalnız 1 puan yazdırabilen Akhisarspor, devrenin son 2 haftasına 14 puanla düşme barajında girdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar DHA
2022-12-05 12:19:30
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