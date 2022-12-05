Akhisarspor düşme barajına girdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKHİSAR (Manisa), (DHA) - Süper Lig'den 3 yıl içinde TFF 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor, hızla amatör kümeye gidiyor.

2019'da Süper Lig, 2021'de 1'inci Lig, 2022'de de 2'nci Lig'e mendil sallayan Akhisar, üst üste üçüncü kez düşme korkusu yaşıyor. Sezona idari krizler ve transfer yasağıyla başlayıp ilk haftalarda galip gelemese de kaybetmeyen yeşil-siyahlılarda futbolcular ve yönetim arasında yaşanan son krizlerin ardından sorunlar giderek tırmandı. Son 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini dün evinde Kepez Belediyespor'a 1-0 yenilerek alan, bu periyotta hanesine yalnız 1 puan yazdırabilen Akhisarspor, devrenin son 2 haftasına 14 puanla düşme barajında girdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar DHA

2022-12-05 12:19:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.