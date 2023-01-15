Maça alınmayan bozuk paralar Kızılay'a bağışlandı

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray NEF arasında Manisa'da oynanan maç öncesinde bozuk paralar Türk Kızılay'a bağışlandı.
Muradiye Spor Salonu'ndaki müsabaka öncesinde taraftarların tribüne giriş noktalarında güvenlik güçleri tarafından yapılan üst aramalarında bozuk para ve çakmaklar salona alınmazken, bozuk paralar taraftarlar tarafından Türk Kızılay'ı kumbarasına atılarak bağış yapıldı. Müsabakayı izlemeye gelen ve bağış yapan taraftarlar, Kızılay ekiplerine teşekkür ettiler. Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Atilla Efendioğlu da bağış yapan taraftarlara teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)
2023-01-15 15:47:24
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