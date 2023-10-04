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        BC Nevezis - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 88-98

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 21:20 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:20
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        BC Nevezis - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 88-98
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        SALON:MuradiyeSpor Salonu

        HAKEMLER: Ivor Matejek, Igor Mitrovski, Petar Pesic

        BC NEVEZIS: Jurgens 6, Vaitkus 3, Marcinkevicius 4, Waterman 15, Keliacius 9, Galloway 20, Basic 4, Grenda , Macijauskas , Mcneil 13, Okouo 14

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 16, Roberson 25, Ayberk, Anderson 10, Terry 16, Cruz 11, Berkay, Luther 15, Kaan, Mustafa 2, Dorukhan 3, Ragıp

        1´İNCİ PERİYOT: 20-12

        İLK YARI: 45-42

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 70-75

        Manisa´nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Avrupa Kupası (Europe Cup) Elemeleri B Grubu´ndaki 2´nci maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor, Litvanya ekibi BC Nevezis'i 98-88 mağlup etti. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 20-12, ilk yarısı 45-42 Nevezis'in üstünlüğüyle bitti. Üçüncü periyotta kontrolü eline alıp 75-70 öne geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, son bölümde de üstünlüğünü koruyup salondan 98-88'lik galibiyetle ayrıldı. Manisa'da Roberson 25 sayıyla yıldızlaştı. Karşılaşmanın bitimine 2 dakika 15 saniye kala Litvanya ekibinden Waterman rakibi Ragıp´ı topsuz alanda iterek yere düşürdü. Hakemler bunun üzerine oyuncuyu diskalifiye etti. Bu skorla ilk maçta Porto'ya da yenilen Nevezis'in gruplara kalma umudu tükendi. Gruptaki son maç yarın saat 19.00'da aynı salonda Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Porto arasında oynanacak. Maçı kazanan taraf FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edip adını gruplara yazdıracak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN

        2023-10-04 21:19:21

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