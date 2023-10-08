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        Turgutluspor - Anadolu Üniversitesi: 0-0 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:45 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:45
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        Turgutluspor - Anadolu Üniversitesi: 0-0 
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        STAT:7Eylül

        HAKEMLER: Mikail Cihangir, Kerem Candaş, Murat Şimşek

        TURGUTLUSPOR: Zekeriya - Emre Çölgeçen, Hamit, Emre Akgün, Hakkı (Dk. 79 Emirhan), Salih (Dk. 46 Noyan), Mustafa (Dk. 70 Taha), Recep (Dk. 79 Cihan), Uğur, Veysel, Tolga (Dk. 69 Berkay)

        ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: Şener - Rıdvan, Halil İbrahim, Enes, Abdullah, Ali Fırat, Yasin (Dk. 66 İbrahim), Nizamettin (Dk. 88 Hüseyin), Emirhan, Onur (Dk. 87 Umut), Okan (Dk. 76 Fatih)

        SARI KARTLAR: Hakkı, Tolga, Emirhan, Emre (Turgutluspor), Emirhan, Rıdvan (Anadolu Üniversitesi)

        TFF 3'ncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren ve haftaya lider başlayan Turgutluspor, evinde Anadolu Üniversitesi ile golsüz berabere kalıp 2 puan bıraktı. Maç boyunca girdiği fırbatları değerlendiremeyen Turgutluspor 11 puana yükseldi. Anadolu Üniversitesi de puanını 8 yapıp yarışta alt sıralara gerilemedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU,

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