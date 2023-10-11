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        Otoparktaki motosikleti güpegündüz çaldı, o anlar kamerada

         MANİSA'da,parkhalindeki motosikletin güpegündüz çalındığı görüntüler, binanın otopark kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:25 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:30
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        Otoparktaki motosikleti güpegündüz çaldı, o anlar kamerada
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         MANİSA'da,parkhalindeki motosikletin güpegündüz çalındığı görüntüler, binanın otopark kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Salihli ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki bir binanın otoparkında meydana geldi. M.B.'ye ait 45 SB 9293 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. O anlar, otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin sahibinin şikayeti üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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