Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Küçük Rabia'nın evin tavanına bağlı demirle yaşam mücadelesi

        MANİSA'daserebralpalsi (beyin felci) hastası Rabia Kartal (9), maddi nedenlerden tam tedavi alamadığı için evlerinin tavanına doktor tavsiyesi ile yaptırılan demire bağlı zincirlere tutunarak, hayatını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:08 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küçük Rabia'nın evin tavanına bağlı demirle yaşam mücadelesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'daserebralpalsi (beyin felci) hastası Rabia Kartal (9), maddi nedenlerden tam tedavi alamadığı için evlerinin tavanına doktor tavsiyesi ile yaptırılan demire bağlı zincirlere tutunarak, hayatını sürdürüyor.

        Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde Funda-Hikmet Kartal çiftinin ikinci çocukları olan Rabia Kartal, bundan 9 yıl önce kalbi delik olarak dünyaya geldi. Henüz 8 aylıkken kalp ameliyatı olan Rabia'nın beyninde, 3 gün kaldığı yoğun bakım tedavisinin ardından pıhtı attı. Pıhtıdan 3 yıl sonra hareketsiz kalan Rabia'ya, İzmir'deki bir üniversite hastanesinde serebral palsi teşhisi konuldu. Rabia, fizik tedavi ve duyu bütünleme terapisi sayesinde ellerini oynatabiliyor, destek ayakkabısı ile de ayakta durabiliyor. Ancak maddi sebeplerden bu tedaviler de eksik gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Rabia Kartal'in evlerinin tavanına doktor tavsiyesiyle 

        monte edilmiş demire bağlı zincirlere tutunarak, el ve ayak becerilerinin gelişmesi sağlanmaya çalışılıyor.

        'HER SEANSI 550 TL'

        Ayakkabıcılar Sitesi'nde çalışan Hikmet Kartal (44) ile ev kadını eşi Funda Kartal (39), kızlarının bir an önce sağlığına kavuşması için destek bekliyor. Kızları için 5 bin 900 lira devletin verdiği yardım parası dışında başka bir gelirlerinin de bulunmadığını belirten baba Kartal, "Tek istediğim, kızımın yaşıtları gibi yürüyebilmesi. Bunun için de desteklerinize ihtiyacım var. Rabia'nın haftada 5 gün fizik tedavi ve duyu betimleme terapisi görmesi gerekiyor ancak her seansı 550 TL. Bunu karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.

        'RABİA SESE YÖNELİYOR'

        Hikmet Kartal, "Evin tavanına doktor tavsiyesiyle demir monte ettik. Duyu bütünleme terapisi içerisinde de bu uygulama var. Zincirlerden ses geldikçe Rabia sesin geldiği yöne hareketleniyor, bu sayede el ve ayak becerileri gelişiyor. Çok faydasını gördük. Günün hemen hemen büyük bir bölümünde bu şekilde" dedi.

        DHA-Genel - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN

        2023-10-13 12:07:39

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Tel örgüleri deviren ayı çocuk parkına girdi! Görenler kaçtı!
        Tel örgüleri deviren ayı çocuk parkına girdi! Görenler kaçtı!
        Hırvat basını: Utanç verici!
        Hırvat basını: Utanç verici!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!

        Benzer Haberler

        Somaspor telafi peşinde
        Somaspor telafi peşinde
        Manisa BŞB'nin potada konuğu Samsunspor
        Manisa BŞB'nin potada konuğu Samsunspor
        Manisa'da zeytin ağacına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Manisa'da zeytin ağacına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        AK Parti'li Özkan Satılmış'tan Gazze için çağrı
        AK Parti'li Özkan Satılmış'tan Gazze için çağrı
        Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 4 bin TL ceza
        Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 4 bin TL ceza
        Kulağındaki örümcek, operasyonla çıkarıldı
        Kulağındaki örümcek, operasyonla çıkarıldı