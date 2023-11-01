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        Türk Yıldızları'ndan Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Manisa'da gösteri uçuşu

         MANİSA'da,Cumhuriyet'in100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteri uçuşu büyük ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:27 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:30
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        Türk Yıldızları'ndan Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Manisa'da gösteri uçuşu
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         MANİSA'da,Cumhuriyet'in100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteri uçuşu büyük ilgi gördü.

        Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Yunusemre Belediyesi ev sahipliğinde Manisa semalarında gösteri yaptı. Evrenos Spor Tesisleri üzerinde sergilenen gösteriyi binlerce vatandaş ilgiyle izledi. Vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüledi.

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