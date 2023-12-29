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        Manisa FK transfere başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:06
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        Manisa FK transfere başladı
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        1'inciLig'de sezonun ilk yarısını alt sıralarda tamamladıktan sonra ikinci yarı maratonu öncesi teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'nün yerine Mustafa Dalcı'yı getiren Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig hedefi için ara transferin startını da verdi.

        Siyah-beyazlı kulübün Süper Lig ekibi Pendikspor'un 33 yaşındaki gurbetçi stoperi Murat Akça ve Çaykur Rizespor'dan ayrılan 26 yaşındaki sol bek Alberk Koç'la prensipte anlaştığı öğrenildi. Manisa FK ilk yarıda yaşadığı sıkıntıları ikinci devrede de yaşamamak için alternatifli bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip sezonun ikinci yarısında tadilat çalışmaları büyük oranda biten Manisa 19 Mayıs Stadı'na kavuşmayı da bekliyor.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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