Son dakika haberi Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
Yılbaşı öncesi ülke genelinde sahte alkol operasyonu gerçekleştirildi. Çengel-5 operasyonunda 187 ton sahte alkol ele geçirilirken, 220 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-5" operasyonlarında 220 şüpheliye adli işlem yapıldı. 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el kondu. 35 milyon TL’lik vergi kaybı engellendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çengel-5 operasyonuna ilişkin X'ten açıklama yaptı.
81 İL GENELİNDE OPERASYON
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın katılımıyla 81 ilde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkenin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-5” Operasyonları düzenlendi.
35 MİLYON LİRALIK VERGİ KAYBI ENGELLENDİ
Operasyonlarda; 15.000 litre etil alkole, 188.000 litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 6.100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 1.300 boş şişe ve 7.700 bandrole, 2.100 alkol aroması ve 8.700 etikete el konuldu. 12 kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.
Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 35 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildiği.