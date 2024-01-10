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        Turgutluspor'da Çelik şoku

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:30
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        Turgutluspor'da Çelik şoku
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını şampiyonluk yarışında ikinci sırada tamamlayan Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik görevinden istifa etti. Kırmızı-siyahlı takımı sürpriz şekilde zirve yarışına sokan Turgutlulu genç teknik adam, kendisi için zor olsa da ayrılmaya mecbur kaldığını söyledi. Sezon boyunca küçük sorunlar dışında Başkan Gökhan Akın'ın özverisiyle güzel bir çalışma ortamı yakaladıklarını söyleyen Çelik, açıklamasında, "Fakat anlam veremediğim bir şekilde ilk yarının son maçından sonra hiç bilgim olmadan takımın en fazla süre alan oyuncuların biri sportif direktörün raporu ve yönetim kurulunun onayıyla kadro dışı bırakıldı. Buna itiraz ettiysem de kabul görmedi. Yerine transfer yapılacağı söylendi ama sonra transfer yapılmayıp lige bu şekilde devam edileceği belirtildi. Bazı şeylere mecbur bırakıldık" dedi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

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