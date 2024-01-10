Yağışlı havada kayan TIR, yolu trafiğe kapattı

MANİSA´nınKula ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, İzmir-Ankara D300 karayolunu trafiğe kapattı. Başka bir TIR yardımıyla yoldan kaldırılan TIR'ın ardından, trafik akışı normale döndü.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. İzmir´den Uşak istikametine seyir halinde olan Davut Bülbül (50) idaresindeki 21 ABK 554 plakalı TIR, iddiaya göre yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, savrularak yolu ulaşıma kapattı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, TIR sürücüsü Bülbül'ün durumunun iyi olduğu belirlendi. Karayolunu kapatan TIR ise başka bir TIR yardımıyla çekildi. Kısa süreliğine trafiğe kapalı kalan İzmir-Ankara D300 karayolundaki trafik akışı, TIR'ın yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.