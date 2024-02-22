Manisa FK'da Muhammet Ensar sıkıntısı
1'inci Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Manisa Futbol Kulübü'nde defans oyuncusu Muhammet Ensar Akgün'den gelen sakatlık haberi teknik heyeti üzdü. Antrenmanda sakatlanan 23 yaşındaki futbolcunun diz yan bağlarından sorun yaşadığı ve bir süre sahadaki yerini alamayacağı öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün gerçekleşen antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Muhammet Ensar Akgün'ün çekilen MR ve yapılan muayene sonucunda sağ diz iç yan bağında zorlanma meydana gelmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan Ensar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Ara transfer döneminde Somaspor'dan kadroya dahil edilen Muhammet Ensar, ligin ikinci yarısında 5 maçta siyah-beyazlı formayı terletti.
1'inci Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Manisa Futbol Kulübü'nde defans oyuncusu Muhammet Ensar Akgün'den gelen sakatlık haberi teknik heyeti üzdü. Antrenmanda sakatlanan 23 yaşındaki futbolcunun diz yan bağlarından sorun yaşadığı ve bir süre sahadaki yerini alamayacağı öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün gerçekleşen antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Muhammet Ensar Akgün'ün çekilen MR ve yapılan muayene sonucunda sağ diz iç yan bağında zorlanma meydana gelmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan Ensar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Ara transfer döneminde Somaspor'dan kadroya dahil edilen Muhammet Ensar, ligin ikinci yarısında 5 maçta siyah-beyazlı formayı terletti.
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