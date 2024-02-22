Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK'da Muhammet Ensar sıkıntısı

        1'inci Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Manisa Futbol Kulübü'nde defans oyuncusu Muhammet Ensar Akgün'den gelen sakatlık haberi teknik heyeti üzdü. Antrenmanda sakatlanan 23 yaşındaki futbolcunun diz yan bağlarından sorun yaşadığı ve bir süre sahadaki yerini alamayacağı öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün gerçekleşen antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Muhammet Ensar Akgün'ün çekilen MR ve yapılan muayene sonucunda sağ diz iç yan bağında zorlanma meydana gelmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan Ensar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Ara transfer döneminde Somaspor'dan kadroya dahil edilen Muhammet Ensar, ligin ikinci yarısında 5 maçta siyah-beyazlı formayı terletti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK'da Muhammet Ensar sıkıntısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Manisa Futbol Kulübü'nde defans oyuncusu Muhammet Ensar Akgün'den gelen sakatlık haberi teknik heyeti üzdü. Antrenmanda sakatlanan 23 yaşındaki futbolcunun diz yan bağlarından sorun yaşadığı ve bir süre sahadaki yerini alamayacağı öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün gerçekleşen antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Muhammet Ensar Akgün'ün çekilen MR ve yapılan muayene sonucunda sağ diz iç yan bağında zorlanma meydana gelmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan Ensar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Ara transfer döneminde Somaspor'dan kadroya dahil edilen Muhammet Ensar, ligin ikinci yarısında 5 maçta siyah-beyazlı formayı terletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Barcelona kaçamadı!
        Barcelona kaçamadı!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Manisa'da lastik tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'da lastik tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Marmara'da batan gemide ölen Hüseyin Tutuk, kızı Esmanur için denizcilik se...
        Marmara'da batan gemide ölen Hüseyin Tutuk, kızı Esmanur için denizcilik se...
        Batan kargo gemisinde ölen personelin cenazesi, Manisa'da toprağa verildi
        Batan kargo gemisinde ölen personelin cenazesi, Manisa'da toprağa verildi
        Manisa'da 7 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Manisa'da 7 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Salihli'de iki hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Salihli'de iki hırsızlık şüphelisi yakalandı
        İlçe Seçim Kurulu karar verdi: CHP, Saruhanlı'da seçime giremeyecek
        İlçe Seçim Kurulu karar verdi: CHP, Saruhanlı'da seçime giremeyecek