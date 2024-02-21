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        Batan kargo gemisinde ölen personelin cenazesi, Manisa'da toprağa verildi

        Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinde hayatını kaybeden gemi adamı Hüseyin Tutuk, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:30 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:51
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        Batan kargo gemisinde ölen personelin cenazesi, Manisa'da toprağa verildi
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        Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinde hayatını kaybeden gemi adamı Hüseyin Tutuk, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Batık ve çevresindeki arama çalışmalarında dün bulunan Hüseyin Tutuk'un cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

        Yakınları tarafından memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'ne getirilen cenaze, burada Urganlı Çarşı Camisi'nde kılınan namazının ardından, mahalle mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Acılı baba, yaşadıklarını anlattı

        Hüseyin Tutuk'un babası Mahmut Tutuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun batan gemide yağcı olarak çalıştığını belirtti.

        Oğluna sefer öncesi gitmemesi için çok ısrar ettiklerini ifade eden Tutuk, şunları kaydetti:

        "Gemi saat 23.30 sıralarında arızalanıyor. Geminin arızasını gidermek için çalışıyorlar. Gemide birinci kaptan, ikinci kaptan, başmakinist, yağcı oğlum, aşçı ve makinist var. Oğlum saat 06.18'de video çekip eşine atıyor. Güverteye çıkıp 'Batıyoruz şu anda' diyor. Saat 07.30 gibi Sahil Güvenliğe bilgi geç verilmiş. Sahil Güvenlik ekipleri batan geminin olduğu bölgede ilk gün dalış yapamadılar, çok kötü bir hava vardı. Dalış yapmanın imkanı yoktu. Perşembe ve cuma günü hiçbir müdahale olmadı. Cumartesi ve pazar günü yapılan çalışmalarda bot bulundu. Pazar günü aşçı kadını buldular. Aramalar devam etti, devletimizden Allah razı olsun. Çalışmaları hiç aksatmadılar. Her şeyi dört dörtlük yaptılar. Dün de benim oğlumu buldular."

        - "Dinlemedi bizi, 'Gideceğim' dedi"

        Oğluyla en son olaydan 20 gün önce görüştüğünü aktaran baba Tutuk, şunları paylaştı:

        "Bu işe gitmeden önce Kahramanmaraş'a asker arkadaşının yanına gitmişti. En son o zaman görüştük. 'Baba ben gidiyorum' demedi bana. Benden biraz çekiniyordu. 'Ben gitme' diyordum. Çok güzel bir işi vardı, rüzgar paneli üreten bir firmada çalışıyordu. Orayı bıraktı. Allah'ın takdiri, nasip bu kadarmış. Ben çok ısrar ettim, halası herkes ısrar etti. Dinlemedi bizi, 'Gideceğim' dedi."

        Batan geminin kusurlarının olduğunu öne süren Tutuk, "Bu gemileri denizlerden arındırsınlar, başkaları böyle acılar tatmasınlar. Oğlum gemiciliği bilmez, yağcılık yapıyormuş. 6 ay önce bir sertifika aldı. Pazartesi günü gemiye giriş yapıyor, ilk gemi turunda vefat ediyor." ifadesini kullandı.

        - Olay

        Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi,15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

        Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

        Dalgıçlar 17 Şubat'ta 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın, dün de Hüseyin Tutuk'un cenazesine ulaşmıştı.

        Kargo gemisindeki diğer mürettebat üyeleri için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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