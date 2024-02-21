Manisa'da lastik tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lastik tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lastik tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ergenekon Mahallesi'ndeki bir lastik tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, iş yerinde hasar meydana geldi.
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