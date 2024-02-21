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        Manisa'da lastik tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lastik tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 21:15 Güncelleme: 21.02.2024 - 21:18
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        Manisa'da lastik tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lastik tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ergenekon Mahallesi'ndeki bir lastik tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, iş yerinde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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