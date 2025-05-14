Manisa futbolunda gündem yine birleşme

1'inciLig'deki dördüncü sezonunda kümede kalmayı son hafta garantileyen Manisa Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig'e yükselen kentin en köklü temsilcisi Manisaspor'un birleşeceği iddiaları yeniden alevlendi. İki kulübün yeni sezonda Manisaspor adıyla birleşerek 1'inci Lig'de mücadele edeceği iddia edildi. Daha önce adı Manisa Büyükşehir Belediyespor olan Manisa FK, 2019'da şirketleşerek belediye bünyesinden ayrılmıştı.

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