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        Hurdalık deposunda çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde hurda toplama işletmesine ait açık hava deposunda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:42 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:42
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        Hurdalık deposunda çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
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        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde hurda toplama işletmesine ait açık hava deposunda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Akhisar ilçesi Nuri Geyik Sanayi Sitesi'ndeki bir hurda toplama işletmesine ait açık hava deposunda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangına müdahale eden 3 itfaiye eri, yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı personelin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangında İlk değerlendirmelere göre, yangının hurdalık alandaki yanıcı ve plastik içerikli atıkların tutuşmasıyla çıkmış olabileceği belirtildi.

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