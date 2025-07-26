Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da geri dönüşüm depolama alanında yangın çıktı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 14:17 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da geri dönüşüm depolama alanında yangın çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Nuri Giyik Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm ve hurda malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yoğun dumanın etkili olduğu yangının çevreye sıçramaması için önlem alındı.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik!
        F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!

        Benzer Haberler

        Akhisar'daki orman yangını, 18 saatte kontrol altına alındı
        Akhisar'daki orman yangını, 18 saatte kontrol altına alındı
        Yangın tespit köpeği 'Ateş', şüpheli yangınların izini sürüyor
        Yangın tespit köpeği 'Ateş', şüpheli yangınların izini sürüyor
        Maozinha Pereira Manisa Basket'te
        Maozinha Pereira Manisa Basket'te
        Manisa FK iddialı hazırlanıyor
        Manisa FK iddialı hazırlanıyor
        Manisa'daki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı
        Manisa'daki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı
        Alaşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Alaşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü