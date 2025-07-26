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        Yangın tespit köpeği 'Ateş', şüpheli yangınların izini sürüyor

        MANİSA'da yangınların çıkış nedenini belirlemek amacıyla özel olarak yetiştirilen yangın tespit köpeği 'Ateş', görevine başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:21
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        Yangın tespit köpeği 'Ateş', şüpheli yangınların izini sürüyor
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        MANİSA'da yangınların çıkış nedenini belirlemek amacıyla özel olarak yetiştirilen yangın tespit köpeği 'Ateş', görevine başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla iki yıl boyunca özel eğitim alan Ateş, yangınların sabotaj kaynaklı olup olmadığını tespit ediyor.

        Belçika Malinois cinsi 4 yaşındaki Ateş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim Merkezi'nde köpek eğitmeni Serhan Karabey Doğru tarafından 4 aşamalı eğitimden geçirildi. İki yıl süren eğitimlerde, sosyalleşme, temel ve ileri itaat eğitimlerinin ardından ihtisas eğitimini de tamamlayan Ateş, kundaklamalarda kullanılan benzin, gaz yağı, tiner ve alkol gibi hidrokarbon içerikli yanıcı maddelerin tespitinde uzmanlaştı. Manisa'da meydana gelen orman yangınlarının ardından eğitmenleri tarafından yangının çıktığı bölgeye yönlendirilerek, hassas burnu sayesinde ilk tutuşma noktasını belirleyen Ateş, olay yeri ekiplerine büyük kolaylık sağlıyor.

        'SABOTAJDA TEPKİ VERİYOR'

        Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Ateş'in ekiplere büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Ateş, yangının çıkış noktasını bularak sabotaj mı yoksa doğal nedenli mi olduğunu belirliyor. Eğer sabotaj söz konusuysa, yakın çevrede bulunan kişilere karşı da tepki veriyor. Faili etkisiz hale getirmeden direkt olarak işaret ediyor ve sadece kolundan tutarak görevini tamamlıyor. Bu da ekiplerimize büyük kolaylık sağlıyor" dedi.

        'ATEŞ, ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR'

        İnal, Ateş'in Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen eğitim programıyla hazırlandığını belirtip, "Son zamanlarda artan yangın vakalarında Ateş, önemli katkılar sağlıyor. Örneğin şu anda Kayapınar Mahallesi'nde, geçtiğimiz gün çıkan büyük bir orman yangını sonrası arama çalışmaları yürütüyoruz. Ateş, yangının sabotajdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için detaylı incelemelerini sürdürüyor. Şu ana kadar sabotaj emaresi görülmedi ancak tüm noktalar dikkatle taranıyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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