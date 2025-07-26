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        Alaşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 26.07.2025 - 09:49
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        Alaşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kavaklıdere Mahallesi'nde H.K. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

        Durumu fark ederek otomobil yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Yangında yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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