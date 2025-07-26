Manisa'da zirai tarım alanındaki yangın ormana sıçradı

Yangın, saat 21.00 sıralarında Köprübaşı ilçesindeki zirai tarım alanında çıktı. Büyüyen alevler ormana da sıçrarken, ihbarla bölgeye 4 arazöz, 2 itfaiye ekibi, 17 taral ve su tankeri ile 7 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ederken, Karacaibrahim Küme Evlerinde yaşayan 11 kişi tedbir amaçlı güvenli alana tahliye edildi.

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