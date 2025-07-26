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        Manisa'da zirai tarım alanındaki yangın ormana sıçradı

        MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde zirai tarım alanında çıkan yangın, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 00:58 Güncelleme: 26.07.2025 - 00:58
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        Manisa'da zirai tarım alanındaki yangın ormana sıçradı
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        MANİSA’nın Köprübaşı ilçesinde zirai tarım alanında çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler alevlere müdahale ederken, bölgedeki 11 kişi güvenli alana tahliye edildi.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Köprübaşı ilçesindeki zirai tarım alanında çıktı. Büyüyen alevler ormana da sıçrarken, ihbarla bölgeye 4 arazöz, 2 itfaiye ekibi, 17 taral ve su tankeri ile 7 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ederken, Karacaibrahim Küme Evlerinde yaşayan 11 kişi tedbir amaçlı güvenli alana tahliye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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