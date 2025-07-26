Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'daki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı

        MANİSA'nın Köprübaşı ilçesindeki tarım arazisinde dün çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:00 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'daki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MANİSA'nın Köprübaşı ilçesindeki tarım arazisinde dün çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alındı.

        Köprübaşı ilçesindeki tarım arazisinde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, ihbarda bulundu. Bölgeye 4 arazöz, 2 itfaiye ekibi, 17 taral ve su tankeri ile 7 iş makinesi sevk edildi. Bu sırada alevlerin yaklaştığı Karacaibrahim Küme Evleri'nde yaşayan 11 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangına müdahalede, Manisa Valiliği'nce uygulanan Yangın Riskini Azaltma Planı etkili olduğu bildirildi. Plan kapsamında kurulan ekibin ilk etapta gerçekleştirdiği müdahale ile yangın saat 02.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        "Bu formayı giymek büyük onur!"
        "Bu formayı giymek büyük onur!"
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama

        Benzer Haberler

        Alaşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Alaşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Alaşehir'de otomobilinde 40 bin 892 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Alaşehir'de otomobilinde 40 bin 892 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Manisa'da zirai tarım alanındaki yangın ormana sıçradı
        Manisa'da zirai tarım alanındaki yangın ormana sıçradı
        Akhisar'da orman yangını
        Akhisar'da orman yangını
        Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Manisa'da zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Manisa'da zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı