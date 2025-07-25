Manisa'da zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangında çok sayıda zeytin ağacı ve üzüm bağı zarar gördü.

Derbent Mahallesi'nde zeytin ağaçları ve üzüm bağlarının bulunduğu zirai alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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