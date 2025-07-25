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        Manisa'da zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde zirai arazide çıkan yangında zeytin ağaçları ve üzüm bağları zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 19:34 Güncelleme: 25.07.2025 - 19:34
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        Manisa'da zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde zirai arazide çıkan yangında zeytin ağaçları ve üzüm bağları zarar gördü.

        Derbent Mahallesi'nde zeytin ağaçları ve üzüm bağlarının bulunduğu zirai alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz, Büyükşehir ve Turgutlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Mahalle sakinleri su tankerleriyle yangınla mücadeleye destek verdi.

        Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

        Yangında çok sayıda zeytin ağacı ve üzüm bağı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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