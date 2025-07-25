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        Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:16 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:16
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        Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 19 hava aracı, 21 iş makinesi ve 346 personel sevk edildi.

        Hava araçları hava kararana kadar yangınla mücadele etti.

        Kara ekipleri ise çalışmalarını alevlere yakın noktada sürdürüyor.

        Kocakağan Mahallesi'nin bazı kısımlarındaki yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

        - Valilikten açıklama

        Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yangının saat 16.36 sıralarında başladığı belirtildi.

        Bölgeye 123 söndürme ekibinin gönderildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "19 hava aracı, 21 iş makinesi, 346 personel ile söndürme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Kocakağan Mahallesi sivil araç trafiğine tedbir amaçlı kapatılmıştır. Kocakağan Mahallesi İslamiye mezrasında 10 hane, 40 kişi ile 20 bağ evi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir."

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