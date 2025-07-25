Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

"19 hava aracı, 21 iş makinesi, 346 personel ile söndürme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Kocakağan Mahallesi sivil araç trafiğine tedbir amaçlı kapatılmıştır. Kocakağan Mahallesi İslamiye mezrasında 10 hane, 40 kişi ile 20 bağ evi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir."

Hava araçları hava kararana kadar yangınla mücadele etti.

Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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