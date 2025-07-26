Akhisar'daki orman yangını, 18 saatte kontrol altına alındı

Kocakağan Mahallesi İslamiye mezrasında 20 bağ evi ile 10 hanede yaşayan toplam 40 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale durduruldu. Yangına müdahale gece boyunca kara araçları ve personelle sürdü.

Akhisar ilçesine bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 19 hava aracı, 123 söndürme aracı, 21 iş makinesi, 346 personel sevk edildi. Ayrıca Kocakağan Mahallesi sivil araç trafiğine tedbir amacıyla kapatıldı.

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