GÜNCELLEME - Manisa'da geri dönüşüm depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Nuri Giyik Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm ve hurda malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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