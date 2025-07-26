GÜNCELLEME - Manisa'da geri dönüşüm depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Nuri Giyik Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm ve hurda malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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